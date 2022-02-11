أندية "الفتاة والمرأة" بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية بمعرض تراثنا الدولى

الشرقية - إيمان مهنى

أثني الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، علي مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمُقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2022 بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة وذلك لعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاه والمرأة بالمحافظة ولمنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها "تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشيه – مصنوعات من الخرز– ميداليات من السيراميك – شنط من الجلد الطبيعي – كمامات كروشيه – مشغولات خياميه –حامل كروشيه وباسكت بخيط الكليم – مصنوعات من الجوخ -إكسسوارات وأعمال رسم على الزجاج -طباعة على القماش - زهور - التريكو والمنتجات البيئية".

و من جانبه ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة. الشرقية ، نادي مرأة بالشرقية ، اخبار الشرقية ، حرف يدوية.