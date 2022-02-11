اليوم السابع
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أمريكا تحذر: روسيا من المحتمل أن تشن هجومها على أوكرانيا خلال أوليمبياد بكين

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:50 م
أمريكا تحذر: روسيا من المحتمل أن تشن هجومها على أوكرانيا خلال أوليمبياد بكين انتوني بلينكن
كتبت: نهال أبو السعود

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت"، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة "ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية.

 

وأدلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بهذه التصريحات إلى جانب نظرائه من المجموعة الرباعية - أستراليا والهند واليابان - بعد يوم من الاجتماعات في ملبورن وبعد أن حذرت وزارة الخارجية والرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين من مغادرة أوكرانيا على الفور.

 

وقال بلينكين "كما قلنا من قبل ، نحن في نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت - ولكي نكون واضحين يشمل ذلك أثناء الأولمبياد".

 

لدى الولايات المتحدة وحلفائها معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا على أوكرانيا حتى قبل نهاية الأولمبياد ، حسبما أفادت مصادر متعددة مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

 

وقال بلينكين للصحفيين: "تواصل سحب سفارتها" في العاصمة الأوكرانية كييف و "ستواصل هذه العملية"، وأضاف: "لقد كنا واضحين جدًا أيضًا أن أي مواطن أمريكي يبقى في أوكرانيا يجب أن يغادر الآن".

 

وقال بلينكين في ملبورن بأستراليا "ببساطة ، ما زلنا نرى علامات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي ، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

 

وأضاف بلينكين: "نحن في نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت ، ولكي نكون واضحين ، يشمل ذلك خلال الأولمبياد من المقرر أن تنتهي الألعاب الأولمبية يوم 20 فبراير"

 

حشدت روسيا أكثر من 100000 جندي بالقرب من أوكرانيا. وتقول إنها لا تخطط للغزو لكنها تريد من الغرب إبقاء أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى خارج الناتو.

 

 


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