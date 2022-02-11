وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن السلطات الصحية سجلت 240 ألفا و172 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية على مستوى البلاد إلى جانب تسجيل 226 وفاة.

وأضاف المعهد الألماني أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 12 مليونا و9 آلاف و712 إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 119 ألفا و911 وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و597 ألفا و300 حالة منذ بداية الجائحة.