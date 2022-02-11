أخبار مصر: مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية للبنان بتوجيهات من الرئيس السيسى

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها إرسال مصر سفينة مساعدات إلى الأشقاء فى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.

الرئيس السيسى يصل مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى يشارك فى قمة "محيط واحد"، التى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.

وزيرة خارجية ألمانيا تزور مصر لأول مرة وتجرى مباحثات مع عدد من المسئولين

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ـ اليوم الجمعة ـ أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها منصبها في نوفمبر الماضى، خلفا لميركل، حيث تلتقى خلال زيارتها بنظيرها سامح شكرى وعدد من المسئولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

التابلت المتنقل.. أحدث وسائل الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق "وأنت فى بيتك"

فى تطور سريع واستخدام للتكنولوجيا الحديثة، وتقدم خدمات أفضل للمواطنين، أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج الوثائق عبر "التابلت المتنقل" الذى يتنقل لمنازل المواطنين لاستخراج الوثائق لهم بسهولة ويسر.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالى ما تم تطويره 310 مقارات، وتطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والشباب بالجيزة

تشهد 3 مناطق بالجيزة اليوم انقطاعا في مياه الشرب لمدة 8 ساعات وهى مناطق "هضبة الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب"، حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لحدوث تسريب مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم وما يستلزم من تنفيذ أعمال الإصلاح فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق وذلك لمنع التسريب.

أرسين فينجر لليوم السابع: الفراعنه قادرون على التأهل للمونديال أمام السنغال

أشاد أرسين فينجر، المدير الفني السابق للأرسنال، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، مؤكدا أنه تأثر كثيرا بخسارة المنتخب لكأس الأمم الأفريقية، وهو ما يظهر على ملامحه منذ المباراة النهائية.

وقال فينجر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "السنغال نجحت فى إيقاف خطورة صلاح بالمباراة النهائية، رغم أنه كان واحدا من أهم نجوم البطولة، العامل البدنى أثر بالسلب على المنتخب المصرى، خاصة بعد لعب 3 مباريات امتدت للوقت الإضافي قبل لعب المباراة النهائية.

وأضاف فينجر أنه من المحبط أن تخسر المباراة النهائية بعد أداء بطولي طوال البطولة، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته ثقته فى عودة المنتخب المصرى وقدرته على الصعود لكأس العالم 2022.

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الأهلي يستعيد 5 لاعبين فى مران اليوم قبل مواجهة الهلال السعودي

ينتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمرو السولية وحمدى فتحى وعلى معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر فى التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى غدا.

دراسة: الإفراط فى تناول الباراسيتامول يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

حذرت دراسة كبيرة من الإفراط فى تناول الباراسيتامول يوميًا يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

ووجدت الدراسة المنشورة على موقع "dailymail"، أن المرضى الذين يتناولون جرعات عالية من المسكنات لفترات طويلة كانوا أكثر عرضة للوفاة بشكل غير متوقع بنسبة تصل إلى 63%، وكان خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أعلى بنسبة تصل إلى 68% وكان هناك احتمال أكبر بنسبة 50% للإصابة بقرحة في المعدة أو نزيف.

رئيس مصلحة الشهر العقاري: 90% من مباني مصر غير مسجلة

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أكثر من 90% من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالي تم تعديل القانون 114 بهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر، وتغيير الرؤية السلبية من جانب المواطنين بشأن إجراءات التسجيل.