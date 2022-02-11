اليوم السابع
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أبو ظبى تقلل المسافة الآمنة بين المصلين لمتر واحد وتراقب وضع الوباء شهرا

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:25 ص
أبو ظبى تقلل المسافة الآمنة بين المصلين لمتر واحد وتراقب وضع الوباء شهرا مسجد - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

 

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ألغت القيود على الطاقة الاستيعابية وأصدرت إجراءات احترازية مناسبة للوقاية من كورونا تمثلت فى إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات فى الإمارات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجارى.

 

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إنه تم أيضا رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة فى حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلى فى كل إمارة، كما تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد ومراقبة الوضع الوبائى لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.


القوى العاملة

السفارة المصرية بابوظبي

التمثيل العمالي بأبوظبى

اجراءات ابو ظبى ضد فيروس كورونا

ابو ظبى

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