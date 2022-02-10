8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى تستمر فى تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بنسب مرتفعة:



1- جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج جميع قرى محافظة أسوان.

2- يبلغ إجمالى المناطق التابعة للمبادرة 39 وحدة محلية قروية و115 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة.

3- هناك محفزات للشركات المنفذة لتحقيق المنافسة بينها، وهو الذى يصب في صالح المواطن والاستفادة القصوى منها.

4- يتم التدخل السريع لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها لعدم تعطيل أى مشروعات، وهو الذى ساهم في تحقيق نسب تنفيذ عالية.

5- مشروعات مبادرة حياة كريمة جار تنفيذها حتى الآن داخل 4 مراكز إدارية.

6- تضم 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجعا وكفرا وعزبة.

7- إجمالى المشروعات نحو 859 مشروعا.

8- تبلغ تكلفة التنفيذ 14 مليارا و423 مليون جنيه.





















