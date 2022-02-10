4 نصائح لحماية "الموبايل" من الاختراق وتتبعه عند السرقة

كتبت هبة السيد

لم يصبح التليفون المحمول مجرد وسيلة لإجراء مكالمات فقط بل تعدد استخدامه في إجراء العديد من المعاملات المالية والشخصية لذلك يجب حمايته من الاختراق من خلال إتباع 4 نصائح، وهي:

1- احرص على اختيار كلمة سر لتليفونك المحمول تكون مركبة وفريدة تشمل حروف وأرقام ورموز على ألا تتضمن اسمك أو تاريخ ميلادك أو أسماء أبنائك أو غير ذلك من المعلومات الشخصية المعروفة عنك.

2- احرص على تفعيل خاصية العثور على الهاتف المتوفرة بمختلف التليفونات المحمولة الذكية، والتي تسمح لك بتتبع وتحديد مكان هاتفك في حالة فقده أو سرقته.

3-كن حذرًا في كافة اتصالاتك الإلكترونية، فكر قبل أن تضغط على أي رابط إلكتروني، وعند استقبالك لأي بريد إلكتروني لا تبادر بفتح أي رابط إلكتروني بداخله قبل التأكد من عدم احتوائه على أي فيروسات تتسبب في اختراق تليفونك.

4- كن حذرًا بشأن استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا ترسل أو تحفظ من خلالها أي معلومات شخصية تخص تليفونك المحمول كرقمه السري.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.