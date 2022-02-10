وفد طالبات جامعة قناة السويس يشارك بفعاليات "فوج الفتاة الجامعية بالأقصر"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على مشاركة طالبات جامعتنا بفوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تحت شعار "هي.. قادة وقيادة"، بمحافظة الأقصر.



وأكد مندور على أن مشاركة الجامعة بالملتقى تأتي في إطار توجيه القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتنمية وعي الفتيات في المرحلة الجامعية بانهم بناة المستقبل، وعلى أيديهم تبنى الأوطان، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة المصرية في كل مجالات العمل.



تأتى الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير الحالي، ويشارك به نحو 200 طالبة.



يشارك وفد الطالبات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.