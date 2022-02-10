وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى يزور القاهرة غدا

كتب: أحمد جمعة

يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدي، بزيارة عمل إلى مصر ، ابتداء من غد الجمعة، وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حسب ما جاء في بيان الوزارة.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بالقاهرة يومي 12 و13 فبراير الجارى تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، وقال الوزير الجزائرى على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات قراءة "صحيح البخاري" وموطأ "الإمام مالك"، أن فتح العمرة يتطلب شروطا وإجراءات، مضيفا أنه "عندما تتأهل الظروف ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة سيكون هناك قرار يفرح الناس."

وأضاف وزير الشؤون الدينية الجزائرى، أن بلاده في تتبع دائم في الداخل وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ومستعدة في اي وقت لفتح موسم العمرة في حال عادت الظروف إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن الظروف الصحية الحالية لا تسمح بالحديث عن العمرة.

كما دعا الوزير الجزائرى إلى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسدى وارتداء الكمامة من أجل تفادى الوصول إلى موجة أخرى وارتفاع عدد الإصابات بالوباء والسماح بالتنقل إلى الخارج.