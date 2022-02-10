وزير الخارجية الفرنسى: الوضع حول أوكرانيا لا يزال متوترا

وكالات الأنباء

عبر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، عن اعتقاده بأن الوضع حول أوكرانيا لا يزال متوترا، وأن الاستعدادات العسكرية من الجانب الروسى لم تتوقف.

وأضاف لودريان، اليوم الخميس، فى حديث لإذاعة "فرنسا إنتر"، "الوضع في غاية الجدية. والقوات التى حشدتها روسيا، تسمح لها بشن الهجوم وهذا أمر واقع. في الوقت نفسه، على حد علمي، لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا قد أوقفت الاستعدادات العسكرية، أجاب الوزير الفرنسى: "لا بشكل مطلق".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، زعم لودريان، بأنه تم تركيز 125 ألف جندى روسى بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال لودريان: "اليوم تبدأ مناورات عسكرية كبيرة في بيلاروسيا، ومناورات بحرية في البحر الأسود".

وشدد الوزير على أن، عودة القوات الروسية من بيلاروسيا بعد التدريبات، ستتيح الحكم على وفاء موسكو بوعودها.