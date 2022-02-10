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وزيرة التضامن لـ"خبر اليوم": تطوير المنظمومة الإلكترونية ينظم عمل المجتمع الأهلى

الخميس، 10 فبراير 2022 01:02 ص
وزيرة التضامن لـ"خبر اليوم": تطوير المنظمومة الإلكترونية ينظم عمل المجتمع الأهلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عرفة

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الأطفال أمانة، ولابد من الاهتمام بالطفولة المبكرة، وتقدم خدمات تليق بالمواطن المصرى والأطفال المصريين.
 
وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج "خبر اليوم"، الذى يعرض على قناة "اون"، أن المنظومة الإلكترونية نطورها لتنظيم عمل المجتمع الأهلى، موضحة أن المجتمع الأهلى لديه مساحة واسعة ليبتكر والمطلوب هو الشفافية والتنظيم.
 
وتابعت وزيرة التضامن، أن المنظومة الالكترونية نحصل من خلالها على النتائج التي تحققت وهل ردت على الفجوات التنموية بشكل صحيح وفعال يترك أثر على الأسر .
 
وفى وقت سباق قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ربط لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى، تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادى مع تضفير الحماية الاجتماعية والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل، والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر، خاصة وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.
 

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