هل تعانى من القلق المزمن؟ علامات تظهر على جسمك منها الغثيان

كتبت مروة هريدى

القلق هو حالة شائعة يعانى منها الكثير، وهو استجابة طبيعية للتعرض إلى حدث مرهق أو الخوف من شيء ما قد يحدث وغيرها، وهو يعتبر الطريقة التي تقوم بها الدماغ لتنبيهنا بالأخطار القادمة، ولكن قد يصبح القلق مشكلة مرضية إذا كان يشكل تهديدًا ويتداخل في حياتنا اليومية، لذلك يجب معالجة هذه الحالة في الوقت المناسب لمنع المزيد من التعقيدات، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

بعض العلامات الجسدية التي تدل على معاناتك من القلق المرضى:

تتمثل الخطوة الأولى في علاج اضطراب القلق في التعرف على الأعراض، وفيما يلي بعض العلامات الجسدية التي يجب البحث عنها:

نوبات الهلع

يُعد الخوف المصحوب بسرعة ضربات القلب والتعرق وضيق التنفس وضيق الصدر بعض العلامات الشائعة لنوبة الهلع.

الغثيان

عند المعاناة من القلق المزمن قد يشعر الشخص بالغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والإمساك.

خفقان القلب ورعشة اليدين

قد يصبح خفقان القلب وتعرق وارتعاش اليدين وجفاف الفم أمرًا يوميًا بالنسبة لك، قد تواجه كل هذه الأشياء دون أي سبب.

قلة التركيز

يمكن أن يؤدي نقص التركيز إلى تعطيلك عن أداء مهام عملك بسهولة، يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات أخرى مثل اضطراب نقص الانتباه أو الاكتئاب.

التعب

يمكن أن يكون الشعور بالتعب حتى بعد النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا علامة على القلق المزمن، وقد تشعر بضيق في عضلاتك وقد تؤلمك مفاصلك.

الأرق

أولئك الذين يعانون من القلق المزمن يجدون صعوبة في النوم في الليل، مع دقات القلب السريعة والشعور بالقلق تبقيهم مستيقظين في الليل.