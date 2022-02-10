ندوة عن الإسعافات الأولية وتوعية العاملين بالمجال الرياضى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب وتوعية العاملين بالمجال الرياضى للمدربين والمشرفين الرياضيين بالأندية ومراكز الشباب، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية معنية دائما بتقديم الدورات التدريبية لتأهيل المدربين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والمتخصصين في المجال الرياضي بالمؤسسة للتعرف على احدث التطبيقات العلمية الصحيحة للتعامل مع الإصابات وكيفية إنقاذ اللاعب دون إحداث أثر مستقبلى قد يضره مستقبلا، وتمكينه من الحفاظ عليه حتى يمكنه العودة إلى الملاعب فى أقرب وقت ممكن بعد خضوعه إلى العلاج المناسب لحالته، مثمناً على التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة و كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ فى تقديم أحدث التطبيقات العلمية الحديثة في هذا الصدد.

وشدد الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ على أهمية إدراك متخصصى إصابات الملاعب والمسعفين الفرق بين وظيفة العضو وتعريفه الفسيولوجي وشكل العضو أو تشريحه، وأن الإصابة قد تحدث تغييرا في شكل العضو، وفى أحيان أخرى قد تحدث تغييرا في وظيفته، موضحاً أن بعض الإصابات قد تكون واضحة مرئية وأوقات أخرى غير واضحة وفى هذه الحالة الأخيرة، مشددا على ضرورة نقل المصاب بعد تثبيت الإصابة إلى المستشفى للخضوع للأشعة وتوقيع الكشف الطبي لوضع برتوكول العلاج من قبل الطبيب المختص.

وأضاف عكاشة، أن هناك أعراض عامة ثابتة للإصابة وهى ظهور تورم موضع الإصابة مصحوبا بارتفاع حرارة الجزء المصاب مع ألم ولكن المسؤول عن الإسعافات الأولية غير منوط بالتشخيص حتى لا يتسبب فى طول مدة علاج الإصابة أو عدم عودة المصاب إلى الملاعب مرة أخرى لعدم اتخاذه القرار السليم.