اليوم السابع
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دورة تدريبية للإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:49 م
دورة تدريبية للإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ دورة تدريبية للاسعافات الأولية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، وذلك في إطار تنفيذ خطة النشاط الاجتماعي بمراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لعام 2021\2022، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، نفذت إدارة شباب كفر الشيخ دورة الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ بمركز شباب ميت علوان  و بمشاركة ٤ مراكز شباب، مركز شباب زراعة ميت علوان و شباب الطائفة ومركز شباب متبول ومركز شباب  دقلت"

واضاف محروس، تم إستقبال الشباب المشارك "جوالين ، جوالات" من أعضاء الفرق الفرق الكشفية بمراكز الشباب وكذلك مشرفي الفرق الكشفية بمراكز الشباب، وتم تنفيذ وإلقاء محاضرة التى تضمنت التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها وشملت  تعريف المسعف، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب،"تنفس - نبض"، وكيفية عمل التنفس الصناعى و وضع الإفاقة،والإصابات الشائعة وطرق التعامل معها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها،  وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية عن طرق عمل الجبائر، جاء ذلك بإتباع و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد كيوفيد 19 تنفيذ عبدالفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالإدارة العامة للشباب بالمديرية.
تدريب الطلائع على الاسعافات الاولية
تدريب الطلائع على الاسعافات الاولية

جانب من تدريبات على الاسعافات الاولية
جانب من تدريبات على الاسعافات الاولية

دورة تدريبية عن الاسعافات الاولية بشباب كفر الشيخ
دورة تدريبية عن الاسعافات الاولية بشباب كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مركز شباب كفر الشيخ

اسعافات اوليه

التنفس الصناعي

إجراءات وقائية

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