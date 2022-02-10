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ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمجلس مدينة الأقصر.. صور

الخميس، 10 فبراير 2022 01:24 م
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمجلس مدينة الأقصر.. صور جانب من الندوة
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد ديوان مجلس مدينة الأقصر، تحت رعاية العميد طارق لطفى رئيس المدينة، تنظيم هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة ندوة توعوية للعاملين بمجلس مدينة الأقصر، وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومميزاته، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمود مدير إدارة التسويق بالهيئة، والدكتور أحمد حماد مدير مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى، والدكتور خالد عادل عضو الفريق المركزي لرضا المنتفعين بفرع الهيئة، وحسام عبود عضو بإدارة التسويق بالهيئة ومديرى الإدارات ونوابهم وعددا من الموظفين بالمدينة.

 

وتناولت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأهميته فى إحداث تغيير جذرى بالمنظومة الصحية في مصر والتحول المؤسسي والتعريف بكيفية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية، بالإضافة إلى محاور تطبيق المنظومة من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

 

كما ناقشت الندوة بمجلس المدينة، طرق الفحص الطبي الشامل للأسرة وكيفية حجز موعد الكشف لوحدات مراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344، وأيضاً كيفية صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان بالإضافة إلي توضيح لآلية تقديم الشكاوي والمقترحات، وجاءت هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات مستمرة تنظمها هيئة الرعاية الصحية بالاقصر لرفع الوعي عن آليات المنظومة الجديدة ومميزاتها وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة عن ابناء المحافظة.

 

ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر (1)
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر

 

ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر (2)
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر

 

ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر (3)
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر

 

ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر (4)
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر

 

ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر (5)
ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مجلس مدينة الأقصر

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ندوة للتعريف بمنظومة التامين الصحى الشامل

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