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نادر سعد: جارى العمل على قانون الإيجار القديم وسيشمل الأماكن السكنية وغيرها

الخميس، 10 فبراير 2022 06:03 م
نادر سعد: جارى العمل على قانون الإيجار القديم وسيشمل الأماكن السكنية وغيرها السفير نادر سعد
كتب أيمن رمضان

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كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه جارى العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحاً أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسى النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: "تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى نص نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعى".

 

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة"dmc"، أن قانون الإيجار القديم الذى جارى العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتاً إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، كما أنها ستعطى مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية.

 

ومن حيث زيادة الأجور والعلاوات، قال "سعد"، إن مجلس الوزراء أقر رصد مبالغ جديدة للمعلمين الجدد والأطقم الطبية، وتابع: "وهذه بشرى سارة للمواطنين.. 1.8 مليار جنيه كل عام للمدرسين الجدد ..و1.8 مليار جنيه لتعيين الأطقم الطبية".


نادر سعد

الايجار القديم

اخبار مصر

مجلس الوزراء

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