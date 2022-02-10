"ميرور" البريطانية تنشر صورة جديدة لبوريس جونسون من الحفلات المثيرة للجدل

نشرت صحيفة ميرور البريطانية صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، يقف قرب زجاجة خمر على طاولة، فيما يبدو كحفل بعيد رأس السنة، في مقر رئاسة الوزراء، في داونينج ستريت، بينما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب وباء كورونا ضمن سلسلة من الحفلات التي أثارت الجدل.



ويظهر جونسون في الصورة واقفا خلف اثنين من الموظفين يرتديان أزياء تظهر عادة خلال الاحتفالات برأس السنة، وتشير الصورة أيضا إلى وجود شخص ثالث في الغرفة.



وقالت الصحيفة، إن الصورة التقطت في الخامس عشر من ديسمبر عام 2020، خلال احتفال افتراضي بأعياد رأس السنة، وتم تسريب صورة أخرى قبل شهر للجريدة نفسها، من الاحتفال ذاته، تظهر جونسون، جالسا على طاولة مع شخصين آخرين، لكن لم تظهر أي مشروبات كحولية.

الصورة الجديدة

وكانت الحكومة قد قالت وقتها إن جونسون شارك لفترة قليلة في المناسبة الافتراضية، بهدف شكر الموظفين العاملين خلال فترة الوباء.

وتقوم شرطة العاصمة لندن بالتحقيق في الحفلات التي شهدها مقر الحكومة خلال فترة الإغلاق، في انتهاك لمعايير الإغلاق التي كان معمولا بها في تلك الفترة.

وحسب تقارير الشرطة، يتم فحص 12 تجمعا، حضر رئيس الوزراء بعضها، لكن هذا الاحتفال الذي التقطت خلاله الصورة لم يكن على قائمة الشرطة، ولم تكن تعتبره انتهاكا للقانون الجنائي.

في الوقت نفسه، يكافح جونسون للحفاظ على منصبه، حيث يفكر نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه في الإطاحة به، بسبب الحفلات التي أُقيمت في 10 داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق العام في بريطانيا.

وطالب عدد من النواب جونسون بإحالة التحقيق في هذا الحفل بالكامل للشرطة لكنه رفض، معتبرا أنه كان بالفعل جزءا من تحقيق مدني آخر.