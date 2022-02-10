موقع إكسيوس: كتاب جديد يزعم أن ترامب كان يلقى بوثائق إدارته فى المرحاض

كتبت ريم عبد الحميد

كشف كتاب أمريكى جديد انه فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كان الموظفون فى مقر البيت الأبيض يكتشفون بشكل دورى مجموعة من الورق المطبوع تسد المرحاض، واعتقدوا أن الرئيس هو من ألقاها.

وجاء ها فى كتاب مراسلة صحيفة نيويورك تايمز ماجى هابرمان، والذى سيصدر قريبا تحت عنوان "رجل الثقة".

وقال موقع أكسيوس إن هذا الكشف من جانب هابرمان، التى كانت تغطيتها يتم مراقبتها عن كثب من قبل ترامب، يضيف بعدا حيويا جديدا فى الحفاظ على الوثائق الحكومية.

وتشير هابرمان إلى أن ترامب أخبر الناس منذ تركه منصبه أنه ظل على اتصال بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والذى كانت خطابات الحب معه كما وصفها ترامب من قبل من بين الوثائق التى استعادتها هيئة المحفوظات الوطنية من مار إيه لاجو. ويأتى هذا الكشف فى الوقت الذى طلبت فيه هيئة المحفوظات الوطنية من وزارة العدل فحص تعامل بايدن مع سجلات البيت الأبيض، وذلك فى ظل التحقيق الذى يجريه الكونجرس حول أحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير 2021.

وقال موقع أكسيوس إن ترامب أثناء وجوده فى المنصب استهزأ بقانون السجلات الرئاسية، الذى يتطلب منه الحفاظ على المراسلات المكتوبة التى تتعلق بواجبات منصبه. واعتاد ترامب تمزيق الوثائق وبعد مغادرته البيت الأبيض أخذ معه مواد إلى مار إيه لاجو.

وسينشر كتاب هابرمان فى الرابع من أكتوبر ويحمل عنوان فرعيا "صناعة دونالد ترامب وكسر أمريكا". ويقول الناشرون إنه يتتبع حياة ترامب المبكرة فى نيويورك والعقود التى قضاها فى مواجهات مع المدعين.