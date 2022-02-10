مدير "تعليم المنوفية" تشهد حفل تقييم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية اليوم الخميس، الحفل الختامى لتقييم الأعمال والمشروعات المقدمة من طلاب الإدارات التعليمية بالمنوفية فى المعرض المحلى للعلوم والهندسة ISEF 2022 والذى يقام هذا العام بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، يرافقه هانى عنتر وكيل المديرية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وحضور الدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم ورئيس لجنة التحكيم وتقييم مشروعات الطلاب لهذا العام وأعضاء لجنة التحكيم من أساتذة كليات الجامعة.

وأكدت مدير المديرية، أن الدول المتقدمة تهتم بالبحث العلمى وتعطيه أولوية كبيرة فى خططها التنموية وتخصص نسبة كبيرة من دخلها القومى لتمويل البحث العلمى باعتباره المحرك الرئيسى للتطور، خاصة فى ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا التى تعاظم فيها دور البحث العلمى مما يفرض علينا كمسئولين ومعلمين وأساتذة بالجامعات نشر ثقافة البحث العلمى بين الطلاب، الأمر الذى جاءت منه أهمية مسابقة آيسف فى العلوم والهندسة التى تكسب الطلاب مهارات البحث العلمى باعتباره المسابقة الأكبر للعلوم فى العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى.

واستعرضت مدير المديرية خطة الطريق للحفل الختامى لتقييم مشروعات الطلاب حيث تم استهداف تدريب 200 معلم وتم عمل 14 معرضا مدرسيا لتشجيع الطلاب داخل الإدارات التعليمية العشر وأقامت المديرية 10 معارض تمهيدية، ضمت 150 مشروعا مقدمة من الطلاب، وتم تصعيد 72 مشروعا نهائيا للتقييم اليوم على مستوى محافظة المنوفية بمشاركة 109 طالب وطالبة.

وفى نهاية كلمتها، وجهت الدكتورة أمانى الشكر التقدير لعميد كلية الهندسة لاستضافته لفعاليات المعرض والحفل الختامى، كما وجهت الشكر والتقدير للدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم ورئيس لجنة التحكيم والسادة أعضاء اللجنة الموقرة من أساتذة جامعة المنوفية على رعايتهم وتشجيعهم للبحث العلمى والابتكار فى إطار برتوكولات التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وتمنت تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لتمثيل مصر فى التصفيات النهائية على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.