محافـظ المنوفية يتفقد الأعمال النهائية لمحطة معالجة كفر نفرة والتشغيل نهاية مارس

المنوفية - محمد فتحى

إستكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بطاقة 10 آلاف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه.

يأتى هذا فى إطار متابعة محافظ المنوفية لمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المقرر، رافقه نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

إستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من المدير التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن مكونات المشروع والذى يضم المدخل والمصافى ، أحواض S.B.R،الراسب الرملى ، أحواض التركيز ، أحواض التجفيف ، بيارات التصافى والمياه المعادة ، مبنى البلاورات ، مبنى الكلور ، مبنى المحولات والجهد المتوسط والمنخفض، موضحاً بأنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى بالمحطة ، وكذا الأعمال المدنية بنسبة 95% ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 92% ، وتنفيذ الشبكات بنسبة 95% ، مضيفاً أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من شبكات المحطة، مثمناً دور محافظ المنوفية فى رفع معدلات الاداء بالمحطة من خلال تذليل كافة معوقات المحطة ، مشيراً أنه سيتم ربط المحطة على 9 محطات رفع وستخدم 10 قرى وهى ( كفر نفرة البحرى – كفر الشيخ طعيمة – كفر هلال – الحلامشة – كفر سبع الرجال – بنى غريان – كفر بنى غريان – طوخ طنبشا – مصطاى – كفر هورين) وستخدم 250 ألف نسمة، مؤكداً أنه جارى التجهيز لبدء التجارب لإتمام عملية التشغيل بنهاية شهر مارس القادم.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تسريع معدلات الاداء والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من كافة إجراءات التسليم والتشغيل ، مؤكداً أن مركز بركة السبع سيعد من أولى المراكز على مستوى المحافظة التى أوشكت على الإنتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى لكافة القرى التابعة لها .

واختتم محافظ المنوفية جولته الميداينة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش بركة السبع بطول 420م ، حيث تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية والأعمال الكهربائية بالكورنيش، وجارى أعمال تركيب السور الحديدى وتجليده بحجر الهشمة وزرع الأعمدة الديكورية وتركيب البرجولات ومقاعد المواطنين ومن المقرر نهو الأعمال خلال أسبوعين.

ووجه المحافظ بإدراج شارع الكورنيش ضمن خطة الرصف وتوسعته ( إتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى ، مشدداً على رئيس المدينة بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطوير بالكورنيش للتأكد من تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية، وموجها بتزويد الفوانيس الديكورية على أسوار الكونيش لإضفاء المظهر الجمالى والحضاري.