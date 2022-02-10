محافظ شمال سيناء يعتذر للمواطنين عن انقطاع الكهرباء بمناطق ساحل العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتذاره للمواطنين عن انقطاع الكهرباء بمناطق محور ساحل العريش الجارى العمل فيه.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية اليوم: "اعتذاري عن انقطاع التيار الكهربائي فى بعض المناطق بالمحور الساحلى وشارع الـ20"، وتابع محافظ شمال سيناء: "هناك قصور فى أداء شركة الكهرباء، وعدم متابعة للأمور فى هذه المنطقة، وتم حلها فى أجزاء كبيرة، وأعد المواطنين بعدم تكرارها مرة أخرى".

وعن مراحل سير العمل بمشروع محور العريش الساحلى قال محافظ شمال سيناء، إنه تم اختيار نقاط الطرق العرضية التى تربط طريق البحر بشارع أسيوط بالطريق الدائرى القديم والجديد فى عدة نقاط بمدينة العريش حتى لا يحدث زحام وسط المدينة.

وأوضح أنه تم الاقتراب من الانتهاء من توصيل المرافق بالمحور الساحلى، لافتا إلى أنه سيتم فصل مواسير الصرف الصحى عن مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة، وتم إعادة التصاميم فى المنطقة لفصل الصرف الصحى عن مياة الأمطار.

وحول ما يخص منطقة ميناء العريش، قال محافظ شمال سيناء، انه قامت لجنة من هيئة الخدمات الحكومية بتقدير سعر الأرض، والاسبوع القادم سيتم عمل لقاء مع أهل منطقة حرم الميناء، وشرح كافة أبعاد الموضوع وماتم التوصل إليه.

وأضاف انه تم تسليم الأرض للمقاولين بمنطقة الريسة لبناء 6 عمارات سكنية للراغبين من أهل منطقة الميناء والاسبوع القادم سيتم البدء فى العمل بها وتم عمل التقسيمات الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة أو صرف التعويضات طبقا لما سيتم اعلانه من تقديرات قريبآ.