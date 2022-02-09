تنفيذ مشروع بطارية قياس قدرات الموهبة لاكتشاف الطلاب الموهوبين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

وافق محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تنفيذ تعليم شمال سيناء مشروع "بطارية قياس قدرات الموهبة"، لتنمية واكتشاف الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة، وتنفذه إدارة الموهوبين والتعلم الذكي .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الهدف من المشروع قياس وتشخيص أكبر قدر ممكن من القدرات لدي الطلاب وتصنيفهم في مجموعات متجانسة وفقاً لقدراتهم حتى يتثنى تحديد أساليب واستراتيجيات التدريس لهم .

ومقررا أن يتم تطبيق المشروع على عينه من الطلاب بمدارس إدارتي العريش وبئر العبد ، ثم تعميم المشروع على كافة مدارس المحافظة .

وقال مصطفى هريدي ، القائم بإعداد المشروع بأنه يستهدف الطلاب في مراحل الدراسية المختلفة وهي تتكون من ( 7 ) مقاييس مختلفة تغطي القدرات الرئيسية لدي الإنسان وتغطي عدد (21) قدرة نوعية بإجمالي ( 258 ) عبارة.