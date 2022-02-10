محافظ شمال سيناء: حصر المبانى المضارة بمناطق الشيخ زويد لتعويضها

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان لجان الحصر بالشيخ زويد قاربت على حصر المبانى السكنية المضاره، ولم يتبق إلا جزء بسيط، لافتا إلى أن اللجان ستواصل عملها الاثنين القادم لاستكمال عمليات الحصر.



وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، انه جارى المعاينات للزراعات وتتواصل لمدة شهر لإصدار الكروت الخاصة بتعويضات المنازل وسيتم الصرف بعدها مباشرة، وتم رفع قيمة التعويضات بالشيخ زويد عن القيمة التقديرية 50 %، لافتا إلى أنه وصلت الكهرباء لقرية الخروبة الأم ، وتم التصديق على متطلبات الجهد المنخفض للقرى العائدة وربطها بخطوط الجهد المتوسط وستعود الكهرباء تباعًا للتجمعات بالمنطقة.



واشار إلى أن لجان حصر الزراعات تقوم حاليا بالأجهزة برفع المساحات، وتم تغيير أسلوب المعاينة حتى لا يظلم أحد وتم التصديق من قبل وزير الزراعة على ٥ آلاف شتلة زيتون للقرى العائدة .



واوضح محافظ شمال سيناء ، انه تم البدء فى الصرف ل 505 ملفات بمنطقة دوار التنك وابو شنار، وتم تقسيمهم الى 3 شرائح شريحة من اى مبلغ حتى 200 ألف جنيه، والشريحة الثانية من 200:400 الف جنيه، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين يستحقون مبالغ أكبر من 400 ألف جنية ويتم الصرف بنظام الشرائح للمبالغ القليلة كمرحلة أولى ويتبقى 294 ملف من مناطق ابوشنار بجوار دوار التنك والماسورة جارى عملية الفحص لهم.



