محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح عائلتى "آل مغربى" و"آل حجى" بجرجا.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التى عقدت بقرية المحاسنة بمركز جرجا، بين عائلتى "آل مغربى" و"آل حجي"، بحضور اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء عصام جمال نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام، والشيخ عمر مصطفى ممثلا عن الأزهر، والشيخ خالد المحسنى ممثلا عن الأوقاف، والقمص كراس دولف ممثلا عن الكنيسة، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز جرجا.

ووجه "الفقي" خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفى المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا تنمية بدون أمن وأمن، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، الدور المجتمعى لرجال الشرطة ومن أهمها "إصلاح ذات البين"، مشيرا إلى أن رجال البحث الجنائى لا يألون جهدا فى التدخل لإنهاء الخصومات الثأرية، فما أجمل أن يسير العرف والقانون متوازيين، لافتا إلى أهمية أن تظل مصر رمزا وأيقونة للأمن والسلام فى ظل قيادة رجل السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن نكف عن النصح بنبذ الخصام ونشر قيم الأمن والسلام، مختتما كلمته بتقديم الشكر والتهنئة للعائلتين، وكل من ساهم فى إتمام الصلح.



وجرت مراسم الصلح اليوم بأداء القسم وإنهاء الخصومة بين العائلتين وسط فرحة من الأهالى والحضور جميعا.



المحافظ يشهد صلح عائلات المحاسنة بجرجا



المحافظ يشهد صلح عائلات المحاسنة بجرجا





صلح عائلات المحاسنة بجرجا

