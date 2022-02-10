محافظ بنى سويف: إزالة 116 حالة تعد بعد مرور 4 أيام من بدء الموجة 19

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ 19 لإزالة التعديات، التى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 26حالة تعد على مساحة إحمالية تزيد عن 1700 متر على أراض تابعة للرى والصرف، "منذ بدء المرحلة الثانية الأحد الماضى وحتى صباح اليوم" ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 116حالة ،وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون فى حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

يُشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير، فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد فى المرحلة الأولى فى المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية فى الفترة من 6 فبراير الجارى إلى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.