البياضية بالأقصر تزيل 4 حالات تعدى على الزراعة وأملاك السكة الحديد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة البياضية، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة لتنفيذ إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة .

وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملات عن إزالة عدد ( 4 ) حالات تعدي منهم حالتين على أملاك السكة الحديد، وحالتين على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة ( 2800 ) م2 بناحيه البغدادي، حيث تمت جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض، وتم ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي والإدارة الزراعية، وبمعاونة الحملة الميكانيكية للمدينة، ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة البياضية .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة لإزالة التعديات لتنفيذ إزالة عدد ( 5 ) حالات تعدى باجمالى مساحة ( 787.5 )م٢ بناحيه البغدادى والروافعه، وخرجت الحملات فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض.



مدينة البياضية تزيل 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية (1)



مدينة البياضية تزيل 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية (2)