محافظ المنوفية من مراكز تلقى لقاح كورونا بقويسنا: تطعيم 140 ألف مواطن خلال يومين

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نقاط تطعيم لقاح كورونا بمركز شباب قويسنا، وذلك لمتابعة آلية سير العمل وآخر مستجدات وفعاليات أول حملة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار (لا انتظار – لا زحام) على مستوى الجمهورية، بحضور نائبه محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة و خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا .

واطمأن محافظ المنوفية على نسب إقبال المواطنين وحصولهم على اللقاح بسهولة ويسر، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رئيس المدينة بالبدء غداً فى تكثيف حملات تطعيم اللقاح حول المساجد والكنائس وأماكن تجمعات المواطنين، فضلا عن ضرورة تكثيف الجهود لزيادة نسب المقبلين على تلقى اللقاح والوصول لأكبر عدد من المواطنين .

وأفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتزايد أعداد المواطنين المقبلين على مراكز ونقاط الحملة لتلقى اللقاح، مؤكداً أنه خلال يومين تم تطعيم ما يزيد عن 140 ألف مواطن بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الحملة الموسعة لتطعيمات لقاحات كورونا والتى تم تدشينها يوم 8 فبراير ويستمر العمل بها حتى 24 فبراير الجاري، والتى تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءًا من 12 عاما، وكبار السن وذوى الهمم وغير القادرين .