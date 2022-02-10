اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يفتتح محطة وقود "شيل أوت" لتموين السيارات بشبين الكوم

الخميس، 10 فبراير 2022 02:52 م
محافظ المنوفية يفتتح محطة وقود "شيل أوت" لتموين السيارات بشبين الكوم جانب من الإفتتاح
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ( محطة وقود شيل أوت ) لتموين السيارات أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم  التابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ، علي مساحة 5000 م2 ، والتي تضم عدد 6 موزع وقود ، 6 موزع غاز طبيعي بالاضافة الي وحدة شحن سيارات كهربائية ، رافقه نائبه  محمد موسي  واللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق .

تفقد محافظ المنوفية مكونات المحطة وإستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المحطة والتي تشمل خدمة تموين سيارات بنزين بأنواعه المختلفة ، وخدمة الغاز الطبيعي كما يوجد بالمحطة صالات وورش خدمات فنية للسيارات ،بالإضافة الي وجود منافذ بيع مواد غذائية وأدوات منزلية وكهربائية .

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود الشركة الوطنية في إنشاء وتنفيذ محطة ( شيل أوت ) بأعلي المواصفات والمعايير الفنية وفي زمن قياسي بهدف التوسع في إستخدامات الغاز  الطبيعي بأحدث التكنولوجيات المتطورة ، يأتي هذا ناتج جهود وسعي محافظ المنوفية  بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لإستغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم الإستفادة منها ، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة في تعظيم إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات مما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الإقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود .

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدة نقاط لتطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا بمدينتي قويسنا وبركة السبع ، وتفقد محطة معالجة كفر نفرة ومحطة رفع كفر هلال ببركة السبع وكذا أعمال التطوير بكورنيش بركة السبع .

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

محطة وقود شيل أوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة