محافظ المنوفية يفتتح محطة وقود "شيل أوت" لتموين السيارات بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ( محطة وقود شيل أوت ) لتموين السيارات أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم التابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ، علي مساحة 5000 م2 ، والتي تضم عدد 6 موزع وقود ، 6 موزع غاز طبيعي بالاضافة الي وحدة شحن سيارات كهربائية ، رافقه نائبه محمد موسي واللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق .

تفقد محافظ المنوفية مكونات المحطة وإستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المحطة والتي تشمل خدمة تموين سيارات بنزين بأنواعه المختلفة ، وخدمة الغاز الطبيعي كما يوجد بالمحطة صالات وورش خدمات فنية للسيارات ،بالإضافة الي وجود منافذ بيع مواد غذائية وأدوات منزلية وكهربائية .

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود الشركة الوطنية في إنشاء وتنفيذ محطة ( شيل أوت ) بأعلي المواصفات والمعايير الفنية وفي زمن قياسي بهدف التوسع في إستخدامات الغاز الطبيعي بأحدث التكنولوجيات المتطورة ، يأتي هذا ناتج جهود وسعي محافظ المنوفية بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لإستغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم الإستفادة منها ، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة في تعظيم إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات مما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الإقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود .

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد عدة نقاط لتطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا بمدينتي قويسنا وبركة السبع ، وتفقد محطة معالجة كفر نفرة ومحطة رفع كفر هلال ببركة السبع وكذا أعمال التطوير بكورنيش بركة السبع .



