محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.26%

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 90.14 % ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86 % بالإضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 79.53%.

وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور علي الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.