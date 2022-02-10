مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13796 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4562 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3162 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4658 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 30 ألف سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 63 ألف سهم، 9400 سهم، 820 سهم، 2227 سهم، 27 سهم، 300 ألف سهم، 55 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 903 سهم.

وأعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 7 ملايين سهم بسعر 0.674 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.068% إلى 5.066%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 533.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.995%، وشراء الثانية عدد 600 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.03%.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، تعليقًا على إضراب العاملين، إن جميع إدارات الشركة منتظمة بالعمل وجميع العاملين بالإسكندرية منتظمين بالعمل، منوهة إلى أن بعض عمال الإنتاج كان لهم بعض المطالب الفئوية وتم التفاوض معهم، وتعمل الشركة بالكامل.

في سياق آخر قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة عبلة خيري وعضوية كلًا من إبراهيم الصعيدي وأحمد البساطي لمخاطبة مكاتب الاستشارات المالية ووضع تصور لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات التابعة، بالإضافة إلى الموافقة على مخاطبة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول لتجديد عقود إيجار المحالج المؤجرة (أهناسيا-الفيوم-منية سمنود) لمدة 5 سنوات قادمة.

من جهتها قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن الشركة لم تقم بتنفيذ أي عمليات شراء على أسهم الشركة، وذلك لاستقرار السهم وتحسين أدائه في الفترة اللاحقة لقرار مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح، منوهة إلى أنه لا توجد نية لتجديد القرار، وأنه في حالة اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على شراء أسهم خزينة مستقبلًا.