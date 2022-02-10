اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 11:37 م
أكرم القصاص
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ماكرون يخطط لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة للتقليل من انبعاثات الكربون

الخميس، 10 فبراير 2022 11:10 م
ماكرون يخطط لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة للتقليل من انبعاثات الكربون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
لندن /أ ش /

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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن خطط لبناء ما لا يقل عن 6 مفاعلات نووية جديدة فى فرنسا خلال العقود المقبلة، فى مسعى للاعتماد على الطاقة الذرية للمساعدة فى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

وخلال حديثه فى بيلفور بشرق فرنسا عن التدابير الرامية لتحقيق هدف بلاده المتمثل فى خفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، قال الرئيس الفرنسى إن شركة "أو.دي.اف" (كهرباء فرنسا) التى تديرها الدولة ستبنى وتشغل المفاعلات الجديدة، والتى ستكون نماذج متقدمة من المفاعل الأوروبى المضغوط، مشيرًا إلى أن التكلفة تقدر بنحو 50 مليار يورو، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وبالإضافة إلى بناء المفاعلات الجديدة، قال ماكرون أيضًا إن فرنسا ستبحث فى طرق لتمديد العمر الافتراضى للمفاعلات الحالية من 40 عامًا إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تملك فرنسا حاليًا 56 مفاعلًا قيد التشغيل.

وأوضح الرئيس الفرنسى إلى أنه من المقرر أن يبدأ البناء فى عام 2028 وسيبدأ تشغيل أول مفاعل جديد بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء دراسات للنظر فى إنشاء 8 مفاعلات أخرى.

وتعزز هذه الخطة الاستثمارية التزام فرنسا بالطاقة النووية، التى تنتج الآن حوالى 70 بالمائة من كهرباء البلاد، وتعد رمزًا لبراعتها الصناعية.

ويأتى الإعلان قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية، وسط حملة انتخابية اتسمت بارتفاع أسعار الطاقة ومصادمات بين المرشحين حول الوتيرة التى ينبغى أن تنفذ بها فرنسا استثمارات الطاقة المتجددة، بحسب الصحيفة.


ماكرون

بناء مفاعلات نووية جديدة

انبعاثات الكربون

فرنسا

أخبار فرنسا

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