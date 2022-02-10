كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكى مرتين فى يوم واحد.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

خالفت كايت ميدلتون دوقة كامبريدج البروتوكولات مرتين في يوم واحد اثناء أداء واجبات ملكية.

وبحسب موقع "eprimefeed، زارت كيت ميدلتون المركز الاجتماعي للآباء والمجتمعات (PACT) في لندن، حيث تحدثت مع متطوعي المنظمة، وشاركت في فصل دراسي رئيسي في الطهي مع الأطفال وأولياء أمورهم، حيث ارتدت سروالا ضيقا أسود من LK Bennet وقميصا متناسقا، بالإضافة إلى سترة باللون الرمادي وحذاء من ماركة عالمية.

ولفت الصحفيون الانتباه إلى صورة زوجة الأمير وليام، وأشاروا إلى أنها أهملت نقطتين من قواعد اللباس التي يتبعها أفراد من العائلة المالكة، إذ كانت ميدلتون ترتدي زيا أسود بالكامل وبنطلون جينز ضيق، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد ارتداء الملابس السوداء فقط في حالة الحداد.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها كيت ميدلتون قواعد البروتوكول، ففي أكتوبر 2020، أعلنت دوقة كامبريدج على تويتر عن حفل توزيع جوائز عبر الإنترنت للفائزين بمسابقة مصور الحياة البرية للعام باللون الأسود، فيما لم يسبق للملكة إليزابيث الثانية أن ارتدت الأسود أبدا في المناسبات الملكية بخلاف الجنازات.

الأسبوع الماضي، كشفت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عن فخرها الشديد بكونها صارت راعيًا لدوري كرة القدم الرجبي واتحاد كرة القدم الرجبي، وذلك من خلال الحساب الرسمي لها على موقع انستجرام، وظهرت خلال فيديو وهي بصحبة مجموعة من اللاعبين التي تبدأ بتمرير الكرة لهم قبل أن تلتقطها في النهاية.

وعلقت بكتابة : " يسعدني أن أصبح راعيًا لدوري كرة القدم الرجبي واتحاد كرة القدم الرجبي - وهما منظمتان رائعتان ملتزمتان بتسخير القوة التي يمكن أن تتمتع بها الرياضة في الجمع بين المجتمعات ومساعدة الأفراد على الازدهار، إنني أتطلع إلى العمل معهم في جميع مستويات الألعاب، وإلى تشجيع إنجلترا في ما يعد بأن يكون عامًا مثيرًا لكلتا الرياضتين!".