كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان يتفقون على التعاون لمواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية

وأوضحت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن تلك المحادثات تأتي بعد سلسلة من اختبارات الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى (IRBM) في الثلاثين من يناير الماضي، مشيرة إلى أن الوزراء الثلاثة أتفقوا على أن دولهم ستتعاون بشكل وثيق في مواجهة التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية وستواصل الجهود لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك خلال المحادثات، أن السلسلة الأخيرة من الاختبارات الصاروخية تمثل تهديدا مباشرا وخطيرا لبلاده وتحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، موضحا أن سول تخطط لتعزيز كل من القدرات الدفاعية المستقلة والمعتمدة على التحالف "القوي" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

و من جهته.. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التزام بلاده الكامل والصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

يذكر أنه يحظر على كوريا الشمالية القيام بأي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.