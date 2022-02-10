كوريا الجنوبية: اتفقنا مع واشنطن على "إعلان نهاية الحرب" لعرضه على بيونج يانج

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، إن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن صياغة "إعلان نهاية الحرب"، لعرضه على كوريا الشمالية، وتؤيد الصين أيضا ذلك.

وأضاف مون- خلال مقابلته مع 6 وكالات أنباء عالمية كبرى، اليوم الخميس؛ بمناسبة تبقي 3 أشهر من نهاية ولايته- أن "إعلان نهاية الحرب" مفيد كعملية لتعزيز الثقة المتبادلة والتحرك نحو نزع السلاح النووي وإضفاء الطابع المؤسسي على السلام في شبه الجزيرة الكورية مع وضع حد العلاقات العدائية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على "نهاية الحرب" بين الكوريتين في عدة مناسبات، كما اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على إنشاء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية في الإعلان المشترك بين البلدين في سنغافورة.

وأعرب عن أمله في أن تؤتي الجهود المكثفة التي بذلها هو والزعيم الكوري الشمالي معا، ثمارها، التي بذلت حتى الآن، إلى أكبر نتيجة ممكنة ومواصلة الجهود من أجل استمرار الحوار في الحكومة المقبلة.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي قد اقترح مرة أخرى خلال خطابه أمام الأمم المتحدة، في سبتمبر العام الماضي، أن تعلن الكوريتان ومعهما الولايات المتحدة وربما بانضمام الصين انتهاء الحرب الكورية رسميا، قائلا إن ذلك سيمثل نقطة انطلاق محورية في إنشاء نظام جديد للمصالحة في شبه الجزيرة الكورية.