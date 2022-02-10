قطع المياه 8 ساعات غدا بهضبة الأهرام ومساكن الضباط والشباب بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لحدوث تسريب مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم، وما يستلزم من تنفيذ أعمال الإصلاح فان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق، وذلك لمنع التسريب.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط ) .

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .