غرق فدان قمح وحوش ومنزل بسبب فائض مياه الرى بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسبب فائض مياه الرى بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، عقب انتهاء السدة الشتوية في غرق مساحة كبيرة من الأرض الزراعية بلغت مساحتها ما يقرب من فدان مزروع بمحصول القمح، بالإضافة إلى وصول المياه لمنزل مزارع وحوش حيوانات، تم الدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بتقدم مزارع ببلاغ لمركز شرطة طما يفيد بغرق أرضه الزراعية ومنزله وحوش بسبب حدوث فائض في مياه الرى بمصرف مجاور له.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع، ورئيس مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو زياد م ع ج 74 " سنة ويقيم دائرة المركز بوصول كمية من فائض مياه الري من مصرف خاص بالأهالي لمنزله وأرضه الزراعية.

تبين وصول فائض من مياه الري بمصرف فرعي " خاص بالأهالـي " إلي منزل المذكور الواقع بأرض زراعية وبجوار حوش مواشي، مما أدي إلي تضرر زراعة الشاكي فدان قمح وجدار حوش المواشي تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما والإدارة الزراعية وإدارة الري بطما وتم الدفع بـ" 5" سيارات لسحب المياه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.