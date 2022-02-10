علامة تحذير على أذنيك تدل على أنك قد تكون مصابًا بمقدمات السكري

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم، وهناك نوعان من مرض السكري النوع الأول حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، أما النوع الثانى، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، وقد تظهر علامات تحذير لمقدمات مرض السكرى فى الأذنين وأماكن أخرى بالجسم، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ويحتوي مرض السكري، مثل كل حالة ، على عدد من العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان شخص ما مصابًا بهذه الحالة، ومع ذلك ، يمكن للجسم أيضًا إرسال إشارات عندما يكون الشخص في مرحلة ما قبل السكري.

إذا كان شخص ما مصابًا بمقدمات السكري، فهذا يعني أن مستويات السكر في الدم مرتفعة، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتصنيف الشخص على أنه مصاب بمرض السكري.

علامة التحذير" لمقدمات السكري هي طفح جلدي يمكن أن يظهر في عدد من الأماكن بالجسم، من الساقين إلى الأذنين.

اعتمادًا على السبب سيعتمد على شكل الطفح الجلدي ومكان وجوده.

هناك خمسة أنواع من الطفح الجلدي تحدث عند مرضى السكري:



• الطفح الفقاعي لداء السكري

• اعتلال الجلد السكري

• التصلب الرقمي

• النخر الشحماني السكري

• متلازمة القدم السكرية.

داء البول السكري هو بثور غير مؤلمة التي قد تتشكل على ظهر اليدين والقدمين والساقين والساعدين.

غالبًا ما تصيب هذه الحالة الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب السكري، وهي حالة تتضرر فيها الأعصاب نتيجة مرض السكري.

اعتلال الجلد السكري هو ظهور بقع بنية فاتحة من الجلد المتقشر على السيقان.

يمكن أن تبدو هذه غالبًا مثل البقع العمرية ولا تتطلب علاجًا.

التصلب الرقمي هو نوع من الطفح الجلدي يحدث في مرضى السكري من النوع الأول.

يصبح الجلد صلبًا وسميكًا وشمعيًا على ظهر اليدين ؛ يمكن لأطباء الأمراض الجلدية توفير العلاج لهذا النوع من الطفح الجلدي الذي يمكن أن يتسبب أيضًا في تصلب مفاصل الأصابع.

النخر الشحماني السكري هو طفح جلدي أسفل الساق يوجد في كثير من الأحيان عند النساء وهو يتسبب في ظهور بقع حمراء وبارزة ولامعة من الجلد مع مراكز صفراء.

متلازمة القدم السكرية هي قرح تتطور نتيجة إصابة الجلد.

يمكن أن تستغرق هذه القرحة وقتًا طويلاً للشفاء ويمكن أن تصاب بالعدوى.

يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا أنواعًا أخرى من الأمراض الجلدية التي تتطلب علاجاتها الخاصة مثل: الورم الحبيبي الحلقي المنتشر والبهاق.