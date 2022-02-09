طقس شمال سيناء.. سماء صافية وشمس ساطعة مع رياح خفيفة باردة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق شمال سيناء، أجواء معتدلة تميزت بسطوع الشمس وصفاء السماء من الغيوم مع استمرار هبوب رياح خفيفة شديدة البرودة .

ومع استقرار الأجواء واصل أهالى شمال سيناء فى القرى العمل فى الأرض الزراعية ، كما انتظمت حركة السفر على الطرق السريعة .

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ان المحافظة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة .

وأكد المحافظ ان غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية ، مشيرا انه يوجد استعداد بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة أو أي أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة علي الأرقام التليفونية المحددة.