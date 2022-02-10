اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 03:25 م
أكرم القصاص
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طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. رياح مخيفة وأمطار غزيرة خلال ساعات.. لايف

الخميس، 10 فبراير 2022 03:15 م
طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. رياح مخيفة وأمطار غزيرة خلال ساعات.. لايف حالة الطقس
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية ، حيث شهدت الاسكندرية زيادة فى شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض فى درجات الحرارة وسجلت  الاسكندرية اليوم 16 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى.

ومن المتوقع اليوم  الخميس، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق  متفرقة.. يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط 50-60 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 - 4 امتار.... أيضا هناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا .. درجة الحرارة  العظمى 16 والصغرى 12 درجة.

وقد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات، اعتبارا من  اليوم الاربعاء، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.



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