ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة عاطلين بالغردقة قبل توزيعهم على عملائهم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي عملائهم بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس المكتب، بقيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة وبعد استصدار اذن النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضبطهم وتم القاء القبض عليهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين مخدر قبل توزيعه علي عملاءه بمنطقة مبارك 5 بالغردقة.

كما تم ضبط ميزان حساس وهاتفين محمول وسيارة ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترافا امام بحوزتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.