اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 12:10 ص
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة و2450 مخالفة مرورية و350 محضرا لسرقة كهرباء بكفر الشيخ

الخميس، 10 فبراير 2022 12:00 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة و2450 مخالفة مرورية و350 محضرا لسرقة كهرباء بكفر الشيخ أسلحة نارية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 8 أسلحة نارية 5 طبنجات، و3 فرد خرطوش"، وضبط 240 سلاح أبيض وضبط 1200 جرام حشيش، و 240 جرام هيروين، و1450 جرام بانجو، وضبط 40 أمبول لعقار الترامادول المخدر، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 60 قضية تموينية متنوعة، شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 2450 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 20 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 980 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية مستأنفة.
 
كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 85 من السائقين الأكمنة المتعددة، كما حررت شرطة الكهرباء 350 محضراً في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شرطة الكهرباء

تيار كهربائي

أمن كفر الشيخ

مواد مخدرة

حملات مرورية

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