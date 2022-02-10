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شبورة كثيفة على الطرق غدا والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الخميس، 10 فبراير 2022 01:47 م
شبورة كثيفة على الطرق غدا والصغرى فى القاهرة 10 درجات شبورة كثيفة على الطرق
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى،  معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .
 

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