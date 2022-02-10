رئيس كوريا الجنوبية: عقد محادثات بين بايدن وكيم جونج-أون مسألة وقت

وكالات الأنباء

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الخميس، بشأن إمكانية عقد محادثات قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لمناقشة قضية نزع السلاح النووى، إن عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون هو مجرد مسألة وقت، معربا عن توقعاته بتحقيق محادثات في نهاية المطاف.

وقال الرئيس مون حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه من المؤسف لم يتم إجراء حوار ومفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ فترة طويلة حتى بعد تنصيب إدارة بايدن، لكن حل المشكلة لا يكون إلا من خلال الحوار.

وذكر أنه إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وعقد زعيماهما لقاء تاريخيا مرة أخرى، فمن المتوقع أن يتم إحراز تقدم كبير نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وبناء نظام سلام وتطبيع العلاقات بينهما.

وأضاف أنه يعتقد أنه من الضروري للدول المعنية بذل الجهود للبحث عن الحكمة والاستراتيجية الخلاقة بناء على مبدأ تسوية الوضع بالحوار والدبلوماسية دون تفاقم الوضع.