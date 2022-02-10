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رئيس جامعة القناة: تشغيل جهاز "النات" لتحاليل الدم بالمستشفيات الجامعية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:21 ص
رئيس جامعة القناة: تشغيل جهاز "النات" لتحاليل الدم بالمستشفيات الجامعية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تشغيل جهاز النات بمعمل البيولوجية الجزيئية بالمستشفيات الجامعية، سعيًا إلى تقديم خدمه طبية متميزه للمرضى.

أكد الدكتور ناصر مندور، في بيان له، أن اختبارات النات تقليل خطر الإصابة بالفيروسات الثلاثه (HBV,HCV and HIV ) إلى درجه صفر فى المئة، مشيرًا إلى أن اختبار النات يتميز عن غيره من وسائل التشخيص الدقيقه مثل pcr and NGS بأنه الأسرع والأرخص وتصل الدقه فى الاختبار إلى درجه قياس وجود واحد حامض نووى للفيروس فى انبوبه الاختبار (1DNA/RNA molecule if present in the reaction tube) كما يمكن استخدامه فى تشخيص المرضى وتقاس القدره التشخيصية لهذا الاختبار الهام بقدره على تقليل الخطوره من انتقال العدوى فى الفيروسات وهى مهمه جدا لتفادي مرحله window  phase فى تشخيص الفيروس.

وقام الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية واالدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية

بتشغيل جهاز النات الخاص بتحليل pcr for  HBV , HCV and HIV لاكياس الدم من أجل نقل دم امن بنسبة 100% فى بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعه قناه السويس، بحضور مسؤلي الشركة المنفذة مع فريق العمل الجماعي من أطباء وفنيين وتمريض.

كما حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على تقديم الشكر لكل من الدكتورة فادية مصطفى، رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة مها عنانى، مدير المعامل لجهودهم الكبيرة فى هذا الصدد.


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مستشفيات جامعه قناه السويس

الاسماعيلية

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