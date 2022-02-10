رئيس الوزراء البريطانى الأسبق يهاجم جونسون بسبب خرق قوانين الإغلاق

لندن أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطانى السابق جون ميجور، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كسر قوانين الإغلاق، ويبدو أنه يعتقد أن القواعد لا تنطبق عليه ويخلق جواً من عدم الثقة فى السياسة يهدد المستقبل الديمقراطى للمملكة المتحدة على المدى الطويل.

وفى هجوم شرس وواسع النطاق، قال ميجور إن جونسون كان يرسل الوزراء بانتظام "للدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه"، مع اعتبار الحقيقة على أنها "اختيارية"، وكان يلطخ بشدة سمعة المملكة المتحدة فى الخارج، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

كما طالب رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين نواب حزب المحافظين بإزاحة جونسون من منصبه، قائلا إن البرلمان "عليه واجب" للتصرف فى مواجهة تهديدات الثقة.

وأدان ميجور جونسون لمقترحاته السياسية للحد من الحق فى الاحتجاج ومنع دخول اللاجئين وطالبى اللجوء، واصفًا الأخير "بالعقاب بلا شفقة".

وحذر ميجور من أن الديمقراطية "ليست نزوة عابرة" ولا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال الثقة العامة والحكومات التى تتمسك بالقيم.

وقال ميجور: “ديمقراطيتنا هيكل هش.. انها ليست حصنا منيعا.. يمكن أن يسقط إذا لم نتصدى لما هو خطأ، أو لم نقاتل من أجل ما هو صواب."

وقال ميجور إنه يعتقد أن جونسون وفريقه انتهكوا القانون بانتهاك الإغلاق فى مقر الحكومة فى "داونينج ستريت".