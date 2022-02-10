ديلى ميل: "FDA" تسحب 5 أدوية لتحسين القدرة الجنسية ببسبب المضاعفات

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه تم سحب 5 علامات تجارية من حبوب "تحسين القدرة الجنسية للذكور" التي تُباع على موقع أمازون لاحتوائها على عقار تادالافيل، وهو دواء يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب.



ادوية تم سحيها من الاسواق

وقالت الصحيفة: "لقد استدعت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" 5 عقاقير لتحسين القدرة الجنسية ، مثل The Red Pill و Mac Daddy Red ، Mac Daddy Purple و Red Mammoth و MegMan، حيث إنها تحتوى على دواء تادالافيل، وهو دواء لعلاج الضعف الجنسي يمكن أن يسبب انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدم.

وحذرت الهيئة من استخدام هذه الأدوية خوفا من تعرض مستخدميه لانخفاض شديد فى ضغط الدم، ولم توافق عليها، حيث تم استدعاء بعض "حبوب تقوية القدرة الجنسية" التي تُباع عبر الإنترنت على تجار التجزئة مثل أمازون لأنها تسبب مضاعفات خطيرة تتعلق بعقار تادالافيل لعلاج ضعف الانتصاب.

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) 4 عمليات سحب في الأيام الأخيرة تتضمن 5 أدوية، تم العثور على عينات من كل منها تحتوى على عقار تادالافيل tadalafil ، وهو دواء ضعف الانتصاب، موضحة أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA" لم توافق على العقار للاستخدام، مما دفع الوكالة التنظيمية إلى إصدار سحب.

تشمل الأدوية الخمسة "The Red Pill" و "Mac Daddy Red" و "Mac Daddy Purple" و "Red Mammoth" و "MegMan Performance Booster"

وقالت الصحيفة، إنه تم إزالة الأدوية منذ ذلك الحين من مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon و eBay و Walmart. من غير الواضح ما إذا كان المزيد من عمليات الاسترداد قد حان، تحذر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) من أن الشخص الذي يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب قد يكون في خطر إذا استخدم تادالافيل دون علمه.

وأوضحت، إن كثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات يتناولون أدوية يومية تخفض ضغط الدم لديهم، تادالافيل يخفض ضغط دم الشخص بشكل أكبر، مما قد يكون خطيرًا.

لا ينصح باستخدام عقاقير ضعف الانتصاب مثل سياليس التي تحتوي على تادالافيل كمكون نشط للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.



ادوية تم سحيها من السوق

أفادت الهيئة الأمريكية" FDA"، أنها أصبحت على علم بالمضاعفات الخطيرة للعقار بعد أن تم إخطارها من قبل مختبر أمازون.

جاء اختبار أمازون بعد أن أصدرت الهيئة الأمريكية (FDA) تحذيرًا من الخطر المحتمل لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يوزعون هذه الحبوب في ديسمبر.

قامت شركة Your Favourite Shop ، وهي شركة مقرها نيوجيرسي، بسحب The Red Pill طواعية بعد إخطارها باحتوائها على هذه المادة الضارة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

حذرت الهيئة منذ فترة طويلة من استخدام هذه الأدوية بشكل عام، ولا تقدم الموافقة على استخدام هذه الأنواع من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ومع ذلك، لا يزال يُسمح بتوزيعها، طالما أنها لا تحتوي على أي أدوية تعتبرها الوكالة تنطوي على خطر محتمل كافٍ بحيث لا يمكن توزيعها إلا بوصفة طبية.

وكتبت الوكالة في إشعار نشر في ديسمبر، "حددت الهيئة الأمريكية اتجاهاً ناشئاً حيث المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يتم تمثيلها بشكل متكرر كمكملات غذائية، تحتوي على مكونات نشطة مخفية يمكن أن تكون ضارة"، قد يأخذ المستهلكون عن غير قصد منتجات تحتوي على كميات متفاوتة من مكونات العقاقير الطبية المعتمدة والمواد الخاضعة للرقابة والمكونات النشطة صيدلانيًا غير المختبرة وغير المدروسة، موضحة، هذه المنتجات الخادعة يمكن أن تؤذيك، أصبحت المكونات المخفية مشكلة متزايدة في المنتجات التي يتم الترويج لها من أجل التحسين الجنسي.