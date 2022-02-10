دفن جثة شاب صدمته سيارة خلال قيادته دراجة بخارية على الطريق الأبيض بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه، بعدما صدمته سيارة خلال قيادته دراجة بخارية في كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يقود دراجة بخارية، صدمته سيارة.

ألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة والزراعية والصحراوية والطرق الداخلية بالمدن، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.