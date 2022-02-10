دراسة توضح دور السمنة فى زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة

كتبت إيناس البنا

السمنة من المخاطر الصحية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، ويحذرنا الأطباء وخبراء الصحة باستمرار من المخاطر المرتبطة بها، وهى لا تؤثر على مظهر الشخص فقط، لكن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على السبب الذى يجعل السمنة تعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض مزمنة.

المخاطر الصحية للسمنة



السمنة هي عامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة، وفيما يلي نورد قائمة ببعض المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم الدهون في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

السكتة الدماغية

داء السكري

مناعة أقل

التهاب المفاصل

السرطان

هل السمنة والدهون الزائدة هى السبب وراء الإصابة بالأمراض المزمنة؟

قالت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Cell إن إلقاء اللوم على دهون الجسم في الأمراض المزمنة قد لا يكون عادلاً، فوفقًا للباحثين في الدراسة ، فإن القول بأن الأمراض تحدث فقط بسبب الزيادة المفرطة في الدهون أو الأنسجة الدهنية هو تبسيط للمشكلة الحقيقية.

قد تكون المشكلة الحقيقية أكثر تعقيدًا بكثير، فالمخاطر الصحية التي تنشأ بسبب السمنة قد تكون في الواقع بسبب انخفاض قدرة الدهون على الاستجابة للتغيرات، بمعنى آخر، يمكننا القول أن السبب الحقيقي هو التغيير في ليونة الدهون الموجودة في الجسم.

تفرز الدهون البيضاء البروتينات التي تؤدي إلى زيادة ليونة الأنسجة، لكن السمنة وتقدم العمر تتسبب في بعض الأحيان في انخفاض الليونة الدهنية ، وهي السبب الحقيقي للأمراض.

السلوك غير الطبيعي للدهون وليس السمنة هو السبب الأساسى



قال الباحثون من كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، يخضع تكوين ووظيفة الدهون لتغييرات مع تقدم العمر، فيمكن أن تؤدي تقلبات الوزن أيضًا إلى هذا التغيير في الدهون، نتيجة لذلك ، تتدهور مرونة الدهون، وتفقد القدرة على الاستجابة بشكل صحيح للإشارات الجسدية المختلفة.

رأى الباحثون في الدراسة أن النمو السريع للأنسجة الدهنية يفوق إمدادات الدم، وهذا بدوره يحرم الخلايا الدهنية من الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا غير القادرة على الانقسام أكثر، والنتيجة هي تسرب غير متحكم به للدهون من هذه الخلايا. هذا يزيد من خطر إصابة الشخص بمقاومة الأنسولين وموت الخلايا والالتهابات.

وظائف مهمة من دهون الجسم



من المعروف أن الدهون هي مخزن الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء الوظائف اليومية هناك حاجة للعديد من العمليات الجسدية الحيوية. إنه يعزز الاستجابة المناعية للشخص، وينظم حساسية الأنسولين ويحافظ على درجة حرارة الجسم.