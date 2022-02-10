اليوم السابع
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خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا.. اشتية يدعو برلين للاعتراف بفلسطين

الخميس، 10 فبراير 2022 11:12 م
خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا.. اشتية يدعو برلين للاعتراف بفلسطين محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/

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دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس ألمانيا لتحريك المياه الراكدة فى العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق الإيمان بحل الدولتين والحفاظ عليه من التلاشي.

 

جاء ذلك خلال استقباله لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا.

 

وجدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذى قد يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح عملية السلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها، وإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، ووسيط نزيه لعملية السلام، إضافة إلى إطار زمنى واضح متفق عليه مؤكدا على دور ألمانيا الفاعل فى الاتحاد الأوروبي، وقدرة أوروبا على السعى من خلال الرباعية لملء الفراغ السياسى الذى تعيشه المنطقة الآن.

 


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