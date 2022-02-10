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خلافات الجيرة السبب.. اعترافات المتهمين بالتشاجر فى منطقة دار السلام

الخميس، 10 فبراير 2022 02:00 ص
خلافات الجيرة السبب.. اعترافات المتهمين بالتشاجر فى منطقة دار السلام مشاجره -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف المتهمون بالتشاجر فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة فى منطقة دارالسلام بالقاهرة، بإطلاق الخرطوش خلال المشاجرة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

 

تلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة إشارة من أحد المستشفيات باستقبال (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بالجسم")، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وبين (شقيقان - مقيمان بذات الناحية "أحدهما مصاب بجروح بالجسم")، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب، مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثانى، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها.

 

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 


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